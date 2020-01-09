تراند اليوم : ننشر موعد ومكان عزاء والد إيهاب توفيق

قرر النجم إيهاب توفيق إقامة عزاء والده الحاج أحمد توفيق، يوم الأحد القادم بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الصفا .

وتم تأجيل صلاة الجنازة اليوم بعدما كان من المقرر أن تقام صلاة الجنازة، عصر اليوم الخميس، في مسجد السلام، وتشيع الجنازة بمقابر مدينة نصر، وفي انتظار استخراج تصريح الدفن والصلاة عليه من مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر .

وانتقل اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة لموقع حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، لمعاينة موقع الحادث .

Advertisements

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحريق الفيلا التي كان يقطن بها والد الفنان إيهاب توفيق، والذي توفي صباح اليوم جراء حريق نشب في شقته بمدينة نصر .

وظهر في الفيديو الفنان إيهاب توفيق، مطلًا من شرفة الفيلا وهو يستنجد بالمارة المتجمهرين تحت الفيلا لإيجاد مخرج له من النيران الكثيفة التي نشبت في الفيلا وأدت إلى احتراقها بالكامل .

كما ظهر في الفيدو تجمهر السكان القاطنين بالقرب من فيلا والد إيهاب توفيق، أسفل الفيلا يحاولون طلب النجدة لجلب المساعدة في إطفاء الحريق الذي التهم الفيلا بالكامل .