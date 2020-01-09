لحظات اشتعال النيران في منزل إيهاب توفيق.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نٌشر فيديو لحريق فيلا الفنان المصري إيهاب توفيق، والذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الخميس 9 يناير.

ويظهر الفيديو النيران المشتعلة في الطابق الأول من الفيلا بينما يظهر الفنان إيهاب توفيق وهو يقف في شرفة منزله ويحاول إنقاذ والده ولكنه لم يتمكن كما لم يستطع أحد من المارة الذين تجمعوا أسفل منزله من التدخل في إخماد الحريق.

الحريق أسفر عن مصرع والده، خنقًا من الدخان حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي في جهاز المدفئة.

وكان الفنان إيهاب توفيق مع والده في الفيلا واكتشف في الصباح الباكر اندلاع حريق هائل في الطابق الأول الذي يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

جاء رحيل والد إيهاب توفيق، بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاد نجله، حيث احتفل أمس، الأربعاء، معه في فيلته بجانب بعض من الأصدقاء الذين حرصوا على تهنئة إيهاب توفيق.

وكان الفنان خالد بيومي، عضو نقابة المهن الموسيقية، قد نشر تعليقا عبر صفحته على موقع فيس بوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذي نشب في الفيلا، قائلًا: “البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن، ربنا يصبركم يا رب”.