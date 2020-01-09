دنيا بطمة مهددة بالحبس 5 سنوات في قضية فضائح المشاهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف عصام الإبراهيمي، محامي في هيئة الدار البيضاء بالمغرب، المزيد من التفاصيل عن قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، المتهمة فيها الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.

الإبراهيمي قال إن المحكمة رفعت قيمة كفالة الفنانة دنيا بطمة من 300 ألف درهم إلى 900 ألف درهم، وعشرات الملايين كفالة لشقيقتها إبتسام بطمة، للتأكد من حضور دنيا بطمة، وشقيقتها التحقيقات في أي وقت يتم استدعاؤهما، مؤكدا أن امتناع دنيا وشقيقتها عن حضور جلسات التحقيق سينعكس سلبا عليهما، وقد يواجها الاعتقال.

وأضاف: “تم سحب جواز سفر دنيا بطمة وشقيقتها، ومنعهما من السفر خارج البلاد، ووضعهما تحت المراقبة القضائية، وعدم التردد على بعض المناطق، ومجموعة من التدابير ستكون سارية المفعول لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل القضاء”.

وتابع،خلال لقائه في برنامج “Mbc trending”: “نحن أمام جريمة تشهير وجريمة إبتزاز وجريمة تهديد، وجرائم وضع صور لحياة خاصة لأشخاص، وإذا ما ثبتت بعد التحقيقات أن دنيا بطمة وشقيقتها وراء هذه التهم، ستصل العقوبة للحبس 5 سنوات”.

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واختتم كلامه بقوله: “القانون المغربي كفل حق المتهمين، فإذا أثبتت براءتها بإمكانها اللجوء الى القضاء لاسترجاع حقها، وتطالب بعدها برد الإعتبار والتعويض عن المس بها وما تعرضت له”.

وكانت السلطات المغربية قد استدعت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معهما لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

واستمر التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولّت التحقيق في هذه القضية، كشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة ، على رأسهم الفنانة دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام بطمة، وصديقة مقرّبة لها تُدعى سكينة كلامور، وشقيقتين لمنتج تلفزيونيّ معروف، وطالب من مدينة أكادير وشاب آخر من مدينة القصر الكبير.