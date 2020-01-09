تأجيل حفل رابح صقر فى موسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تأجيل حفل الفنان والمطرب السعودي، رابح صقر، “ليلة صقر الأغنية الخليجية”، والتي كان مقرراً لها الجمعة 10 يناير على مسرح محمد عبده في البوليفارد بالرياض، إلى السبت 11 يناير الجاري، بسبب خسوف القمر يوم الجمعة 10 يناير.

الفنان رابح صقر، أكد في تصريحات صحفية، أنه في ليلة تكريمه سيقوم بطرح آلة العود في مزاد علني خلال الحفل، وهي الآلة التي عزف بها أهم أعماله ومنها “أنت ملك”، و”النجم البعيد”، و”على كيفك”، و”الصمت”، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله “والله فاضي” وغيرها من الأغاني الخالدة.

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وقال النجم السعودي عن عوده: هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأت به.

ومن المقرر أن تتضمن ليلة رابح صقر، معرضاً خاصا يحتوي على أهم مقتنيات الفنان رابح صقر التي لم يسبق أن تم عرضها، والتي شارك بها فنياً على المستويين المحلي والعربي

ويعد النجم السعودي رابح صقر، أحد أشهر وأبرز مطربي المملكة والخليج والعالم العربي. ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة في تحقيق شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين، وهو يتمتع بموهبة فذة وحس مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً في عالم الغناء العربي.