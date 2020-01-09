إدوارد يوضح سبب ابتعاده عن الكوميديا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري إدوارد، سر ابتعاده عن الكوميديا، خلال الأعمال الأخيرة لتي شارك فيها.

إدوارد، قال خلال إحدى الندوات الفنية، إن الكوميديا التي اعتاد عليها من بداية عمله في المجال الفتي تغيرت وأصبحت مختلفة عن الأداور التي قدمها خلال فيلم “عسل أسود ” للنجم أحمد حلمي ، وفيلم “محطة مصر” للنجم كريم عبدالعزيز، فالكوميديا التي تقدم الآن أصبحت تعتمد علي الاسكتشات والافيهات.

وأضاف: “لم أتعلم هذه الأشياء من مدرسة الكوميديا، فقررت أن أخرج من هذه الدائرة حتى تعود الأعمال الفنية التي تعتمد علي الكوميديا الهادفة”.

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وتابع: “في الفترة الأخيرة حرصت علي تغيير شكلي وأدواري وأعتقد أن الجمهور لاحظ ذلك في أعمالي الأخيرة، وهذا ظهر من خلال دوري في مسلسل “حكايتي ” أمام النجمة ياسمين صبري، والحمد الله الجمهور تقبل الدور وحصلت علي جائزة، وأيضا مسلسل حواديت الشانزليزيه”، الذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة”.

ويظهر إياد نصار، في شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذي ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل في الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير في بنسيون.

مسلسل “حواديت الشانزليزيه” بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، انجي المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.