آخر صورة لوالد إيهاب توفيق قبل رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 9 يناير، والد الفنان المصري إيهاب توفيق، متأثرًا بالحريق الذي نشب في فيلته بالساعات الأولى من اليوم.

ونشر الفنان العراقي حميد الشاعري، صورة لوالد الفنان إيهاب توفيق، عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، نعاه من خلالها وعلق عليها قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الحاج أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق .. اللهم اجعله من أهل الفردوس.. البقاء والدوام لله”.

وكان الفنان إيهاب توفيق مع والده في الفيلا واكتشف في الصباح الباكر اندلاع حريق هائل في الطابق الأول الذي يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

جاء رحيل والد إيهاب توفيق، بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاد نجله، حيث احتفل أمس، الأربعاء، معه في فيلته بجانب بعض من الأصدقاء الذين حرصوا على تهنئة إيهاب توفيق.

وكان الفنان خالد بيومي، عضو نقابة المهن الموسيقية، نشر تعليقا عبر صفحته على موقع فيس بوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذي نشب في الفيلا، قائلًا: “البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن، ربنا يصبركم يا رب”.