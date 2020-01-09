تعليق هاني شنودة على عرض موسيقى «لونجا» في حفل جولدن جلوب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الموسيقار المصري هاني شنودة، على عرض موسيقاه “لونجا”، ضمن المسلسل الكوميدي للنجم المصري رامي يوسف، وعرضها خلال حفل تكريمه في جولدن جلوب.

هاني شنودة، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي تامر أمين”، إن هذه الموسيقى عمرها تقريبًا 42 عامًا، وكان له شرف لعرضها ولم يكن يطمح او يصل خياله لذلك”، مؤكدًا أن رامي يوسف قال عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، إنه يحب فرقة المصريين ويحفظ أعمالها.

وأضاف: “اعتقد أنه كان سببًا في قدوم منتج مسلسله لمصر والتعاقد معي على اللحن، وعرضه خلال الاحتفال”.

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وأكد أن نجاح فرقة “المصريين” كان بسبب الفريق الذي كان موجود بها، مشيرًا إلى أن الموسيقى المصرية مقبولة لدى الأذن الإعلامية فعلى كل الوزارات الاهتمام بالفن المصري وتطويره لأن المصريين بتوع فن والموسيقى عمرها من عمر الحضارة الفرعونية.

وعلق على رقص جينفر لوبيز، على موسيقاه بأنه شرف كبير، وأوضح أنه تلقى العديد من التهاني من جموع الشعب المصري.

من ناحية أخرى استطاع الممثل المصرى الأصل والأمريكي الجنسية رامي يوسف، البالغ من العمر 28 عامًا، الفوز بجائزة جولدن جلوب 2020، بأفضل أداء لممثل بمسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي، وذلك عن مسلسل رامي.

الفنان العالمي رامي يوسف، علق أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020، قائلا بالعربية، “الله أكبر”، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب .