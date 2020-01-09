محمد الشرنوبي يوضح حقيقة حذف أغانيه من فيلم «بنات ثانوي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد الشرنوبي، على الأخبار التي نشرت حول منع عرض أغانيه في فيلمه الجديد “بنات ثانوي”، والمعروض خلال الوقت الحالي بالسينما.

محمد الرشنوبي، قال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”: “الفيلم به أغنية واحدة فقط اسمها (أحلامنا) تغنيها رشا الشرنوبي، شقيقتي، وهي الأغنية الوحيدة في الفيلم من الأول”.

كما أكد المنتج أحمد السبكي، كلام الشرنوبي، قائلًا: “من قال إن الفيلم به أغنية للشرنوبي، وصاحبة المشكلة مع الشرنوبي تريد أن تقول إنها منعت أغنية للشرنوبي، وهذا كذب لأن الشرنوبي لم يغني أصلًا في الفيلم”.

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”بنات ثانوي” بطولة هنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن محمد الشرنوبي، تم حذف صوته من على تتر مسلسل “خط الإيد”، مع الفنانة المغربية جنات، وذلك بناءً على قرار إيقاف محمد الشرنوبي من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب الخلاف الناشب بينه وبين شركته المتعاقد معها من قبل، وبالرغم من قيامه بتسجيل الأغنية بصوته فعلا، إلا أن القرار ملزم وحاسم، حتى حل جميع خلافاته مع المنتجة سارة الطباخ.

وشارك الشاعر الغنائي تامر حسين في كتابة كلمات أغنية التتر ومن ألحان وليد سعد، توزيع وليد شرقاوي”.