الأمير هاري وميغان ماركل يخيبان أمل الملكة إليزابيث

الخميس 9 يناير 2020

الملكة إليزابيث

بعد ساعات من إعلان الأمير هاري وميغان ماركل أنهما يتراجعان عن أدوارهما كأعضاء أساسية في العائلة المالكة وأنهما سوف يقسمان وقتهما من الآن وصاعدًا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، أصدر مكتب الملكة إليزابيث بيانًا خاصًا بها من خلال حساب Buckingham Palace على تويتر.



إعتبرت فيه الملكة أن ميغان وهاري لديهما الكثير من العمل لإنجازه قبل التنحي عن واجباتهم لأنهم ما زالوا في مرحلة مبكرة من التوصل إلى اتفاق. وتابع البيان أن "المناقشة مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة." واضافت: "نحن نتفهم الرغبة في اتباع نهج مختلف ، ولكن هذه قضايا معقدة ستستغرق وقتًا حتى تنجح".

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ووفقاً للمراسل والمقدم الملكي في بي بي سي نيوز جوني ديموند، فإن خروج الأمير هاري وميغان ماركل كان بمثابة مفاجأة لبقية العائلة المالكة. وغرد على حسابه على تويتر بما معناه: "أحد مصادر القصر يخبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن كبار أفراد الأسرة الملكية يشعرون بالأذى جراء الإعلان عن إنسحاب هاري وميغان من أدوارهما الملكية الحالية. وأكد المصدر أنه لم يتم إستشارة أي من أفراد العائلة المالكة."

ويبدو أن الملكة تشعر بعدم الإرتياح وبخيبة الأمل لأنها لم يكن لها رأي في قرار ساسكس بالتراجع عن أدوارهم الملكية. أما متابعين الأمير هاري وميغان ماركل شجعوا هذا القرار واحترموه فشارك الآلاف من الناس دعمهم للزوجين وكذلك تفهموا العوامل المحتملة الإيجابية نتيجة هذه الخطوة أولها تربية آرشي.

يذكر أن هذا القرار اعلن عنه الأمير هاري وميغان ماركل بعد أن أمضوا العطلة مع أم ماركل، دوريا راجلاند ،في كندا بدلاً من بقائهم مع أفراد العائلة المالكة في ساندرينجهام.