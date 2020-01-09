شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يتألق في «ليالى المحروسة» بموسم الرياض والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 هشام عباس تألق المطرب المصري هشام عباس، في حفل غنائي ضمن «ليالى المحروسة»، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وقدم هشام عباس خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، وعددا من أغانى ألبوم الجديد.





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