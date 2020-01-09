أول فرقة كورية تغني باللغة العربية

الخميس 9 يناير 2020

فريق B.I.G

مع تزايد نجاح الفرق الغنائية الكورية، وانتشار موسيقى الـ k-pop حول العالم، بدأ الجمهور في العالم العربي في الاهتمام بفرق الكيبوب وأغانيها، وكان فريق B.I.G. أحد أبرز الفرق الكورية المفضلة للجمهور العربي، ليس فقط لأغانيهم الناجحة، بل كذلك لأنهم أول فريق كوري يغني باللغة العربية.



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فالفرقة المكونة من 5 شبان من كوريا الجنوبية بدأت تحقق رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، بعد تقديمهم لعدة أغان عربية معروفة، لقيت نجاحاً باهراً بين المعجبين العرب.

ويحكي أفراد فريق B.I.G. أنهم تلقوا عدة دروس في اللغة العربية لتعلم النطق السليم للأغاني العربية التي يؤدونها، مؤكدين أنهم يسعون لتطوير لغتهم العربية حتى يتمكنوا من التواصل بشكل أفضل مع جمهورهم العربي.

وقد احتفل الفريق الكوري مؤخراً بحفلهم الأول في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث قدموا فيه العديد من أغانيهم الشهيرة، ومن ضمنها أغنية أصلية جديدة باللغة العربية.