حفل جوائز أوسكار 2020 بدون مقدم للعام الثاني على التوالي

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت رئيسة تلفزيون ABC Entertainment كاري بورك أن حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020 المقرر تنظيمه في شهر شباط سيكون بدون مقدم للعام الثاني على التوالي.

وقالت بورك في جولةٍ للصحفيين: “لقد قررنا معاً نحن وأكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجدداً هذا العام.

وقالت بورك إن النجاح الذي تحقق في العام الماضي كان الدافع وراء القرار بعدم وجود مقدم للحفل لهذا العام.

والجدير ذكره أن حفل أوسكار لعام 2019 قد نُظّم بدون مضيف للمرة الأولى في 30 عاماً.