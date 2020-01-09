جاستين بيبر يكشف عن إصابته بمرض خطير.. “غير قابل للشفاء!”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم العالمي جاستين بيبر عن إصابته بمرض خطير “لا شفاء له”، شارحاً بذلك حالة الاكتئاب التي عاشها على مدار الفترة الماضية.
وأوضح بيبر أن ما حصل معه لم يكن مجرد اكتئاب فقط، وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ”Lyme disease”، وهو مرض بكتيري ينتشر عن طريق القراد.
وفي منشور على انستغرام، انتقد مغني البوب الشاب مظهره السيء مشيراً إلى أنه يعاني من مرض آخر بسبب فيروس “إبشتاين بار”، وذلك حسبما أكدت عدّة مواقع إخبارية التي أوضحت أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.
من جهة أخرى نقل موقع “فوكس نيوز” أن جاستين بيبر وعد جمهوره بالعودة “أفضل من أي وقت مضى”.
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