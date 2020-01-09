ليوناردو دي كابريو ينقذ حياة شخص سقط من السفينة في عرض البحر

متابعة بتجـــــــــرد: ساهم بطل فيلم “تيتانيك” ليوناردو دي كابريو في إنقاذ حياة شخص سقط من على متن سفينة سياحية، وأمضى 11 ساعة في عرض البحر.

وفي التفاصيل، كشف موقع “ذا صن” أن دي كابريو علم بسقوط رجل في المحيط قرب يخته قبالة جزيرة سانت بارتس، وبعد البحث عثر على الرجل في وسط الماء بعد أن أمضى 11 ساعة وهو يحاول النجاة من الغرق، وقام ليوناردو بسحبه إلى بر الأمان.

يذكر أنه بحسب التقارير، كان يخت دي كابريو الوحيد الذي شارك إلى جانب السلطات في عملية البحث عن الرجل المفقود وسط المحيط، وأدت جهوده إلى إنقاذ الأخير من الموت المحتّم.

كما كان القبطان قد حدد فرصة نجاة الرجل وبقائه على قيد الحياة بإحتمالية واحد من مليار،”مثل احتمال الفوز في اليانصيب مرتين”.