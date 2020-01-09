“أولاد آدم” يجمع مكسيم خليل، ماغي بو غصن، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب

تجمع شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان هذا العام في مسلسل بعنوان “أولاد آدم” أربع نجوم، حيث سيضمّ العمل الجديد، كل من ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب في عمل من ٣٠ حلقة، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج المتميّز الليث حجو.

العمل الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٠، تكتمت عن تفاصيله الشركة مطولاً، ينطلق تصويره خلال أيام، وهو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.

الشخصيات الأربعة تقدم أدواراً جريئة وجديدة عليها في شكلها ومضمونها، وسيكون مادة مختلفة جداً في طرحها وفي شخوصها، كما يحمل الكثير من المفاجآت بحسب المنتج سنان.