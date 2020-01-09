"يوم وليلة" يتجاوز نصف مليون جنيهفي 3 أيام

استقبلت دور العرض السينمائي، 6 يناير الجاري فيلم "يوم وليلة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الأربعاء ثالث أيام عرضه 203 آلاف و870 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 600 ألف و608 جنيهات.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

درة تروج لأحدث أفلامها "يوم وليلة"

خالد النبوي يشاهد فيلمه الجديد يوم وليلة مع الجمهور