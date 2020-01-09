ريم مصطفى تقترب من إنهاء تصوير ”العنكبوت”

أوشكت الفنانة ريم مصطفى على إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" بمشاركة الفنان أحمد السقا داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة شبرا منت ، ومن المقرر أن يطرح خلال موسم الصيف المقبل.

وتجمع معظم مشاهد ريم مصطفى بالفنان محمد ممدوح، ومن المقرر أن ينتهي صناع العمل من تصوير كافة مشاهد الفيلم خلال نهاية الشهر الجاري.

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