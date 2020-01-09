خالد النبوي يرد على اتهامه بتقليد خالد صالح

رد الفنان المصري خالد النبوي، على الانتقادات التي وجهت لدوره في فيلمه الجديد “يوم وليلة”، وتشبيه البعض له بدور الفنان الراحل خالد صالح في فيلم “هي فوضى”، والذي قدم فيه دور ضابط شرطة.

وقال خالد النبوي، خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”: “أتمنى الناس تشاهد الفيلم لكي يعرفوا إذا كان الدور متشابه أم لا ولكنه ليس له علاقة خالص”.

وأضاف: “خالد عمل دور رائع وهو ممثل رائع وحبيب قلبي وأنا بفتقده وبالعكس أنا مبسوط جدًا أنه بسبب دور أنا بعمله الناس ترجع وتقول كان خالد صالح عاملة لإن إحنا كلنا بنكمل بعض”.

فيلم “يوم وليلة”، يشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة” كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

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الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب في أكتوبر الماضي، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان “مالمو” للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.

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