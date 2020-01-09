فتاة ترتعش بعدما تفاجأت بالفنان تامر حسني أمامها

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، ردة فعل غريبة من فتاة كويتية بعدما تفاجأت بالفنان تامر حسني في الكويت .
وظهرت في الفيديو الفتاة وهي ترتعش من شدة المفاجأة ، فيما حاول الفنان المصري تهدئتها لكي تأخذ معه صورة تذكارية .
وأعربت الفتاة عن إعجابها بالفنان المصري قائلة : ” ما مصدقة والله العظيم ما مصدقة ” .
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