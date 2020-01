شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شهر من الحفل.. بافتا تستعرض الأعمال المرشحة للجوائز وعدد ترشيحاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 30 يوما تبعنا عن حفل توزيع جوائز "بافتا"، واحدة من أشهر حفلات الجوائز البريطانية، والتي تأتى في المرتبة الثانية بعد الأوسكار، ويليها "جولدن جلوب"، والتى أقيمت قبل عدة أيام.

وأعلن القائمون على حفل توزيع جوائز "BAFTA" لعام 2020 الثلاثاء الماضى عن الأعمال والنجوم المرشحين للمنافسة على الجوائز التى سيتم الإعلان عن الفائزين بها في 2 فبراير المقبل، فى قاعة ألبرت الملكية فى لندن، ومن ثم بعدها بأيام سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار فى يوم 10 فبرابر المقبل.

الحساب الرسمي لـ " BAFTA"، نشر مقطع من فيلم " Jojo Rabbit" للمخرج تايكا وايتيتى، والذى تم ترشيحه لجائزة أفضل سيناريو مقتبس، وأكد القائمون على "BAFTA"، أن الفيلم حصل على 6 ترشيحات، بما فيها أفضل سيناريو لمخرج الفيلم تايكا وايتيتى.

كذلك نشر الحساب الرسمي مقطع من فيلم Little Women والذى دخل ضمن ترشيحات أفضل سيناريو مقتبس لجريتا جيرويج وهى أيضا مخرجة الفيلم، ودخل أيضا ضمن ترشيحات أفضل ممثلة، وأفضل الأزياء وأفضل ممثلة مساعدة، وفضل موسيقى تصويريه.

وجاءت تشريحات BAfta كالتى، في فئة أفضل صورة، أفلام “1917”، و“The Irishman”، و“Joker”، و“Once Upon a Time in Hollywood”، و“Parasite”.

وفى فئة أفضل مخرج، جاء مخرجى سام منديس "1917"، ومارتن سكورسيزي " The Irishman " وتود فيليبس " Joker "، وكوينتين تارانتينو " Once Upon a Time in Hollywood "، وبونج جون هو " Parasite "

وفى فئة أفضل ممثل جاء ليوناردو دي كابريو " Once Upon a Time in Hollywood"، وآدم درايفر " Marriage Story"، وتارون إجيرتون " Rocketman"، وخواكين فينيكس " Joker"، وجوناثان برايس " The Two Popes"