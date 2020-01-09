شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ظهور مؤثر للفنانة عايدة عبد العزيز قبل إصابتها بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز ، أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام، وبعد وفاة زوجها المخرج الراحل أحمد عبد الحليم.

وكانت الفنانة عايدة عبد العزيز تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية أدت إلى غيابها عن الساحة الفنية، ويعرض " الخليج 365" آخر ظهور للفنانة عايدة عبد العزيز خلال تشييع جنازة زوجها.

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وكان المسرح القومى برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، أقام فى 2016 حفل تكريم للفنانة القديرة عايدة عبد العزيز فى حضور وزير الثقافة السابق حلمى النمنم وعدد من قيادات المسرح، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين منهم فردوس عبد الحميد، ورجاء حسين، وسميرة عبد العزيز، وكمال أبو رية ورشوان توفيق، وابنته المذيعة هبة رشوان توفيق، وسامى عبد الحليم، وعزة بلبع، بالإضافة للكاتب أبو العلا السلامونى والمخرجة أنعام محمد على.