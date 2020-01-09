شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تكشف أكثر شىء أسعدها فى قسمت هانم بـ"حواديت الشانزلزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة داليا مصطفي عن سعادتها بسبب ردود أفعال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" التي تشارك في بطولته من خلال شخصية "قسمت هانم"، حيث تصدر اسمها خلال الساعات الماضية قائمة التريندات في موقع جوجل خلال اليومين الماضيين، وذلك بسبب مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وتحديدًا مشهد قتل رياض الذي يلعبه الفنان إياد نصار، حيث يجسد دور زوجها، فتقتله بصحبة كل من إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، وسارة عادل، بعد أن خدعهن جميعًا.

داليا مصطفي أضافت خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن ردود أفعال المسلسل الذي يذاع علي قناة on e، لا زالت تسعدها إلي حد كبير، سواء علي السوشيال ميديا أو في الشارع حين تقابل الجمهور الذي يتحدث معها طوال الفترة الماضية عن شخصيتها التي احتاجت منها مجهوداً كبيراً خلال الكواليس، حيث قالت : "دور قسمت هانم احتاج مني مشاهدة أغلب أفلام الأبيض والأسود الكلاسيكية بتاعة زمان، واللي قام ببطولتها نجمات الزمن الجميل، كي أري كيفية تصرفهن وتمثيلهن للدور لأن المسلسل يعود بنا إلي حقبة زمنية مميزة في تاريخ القاهرة الجميلة التي تتميز بجمال شوارعها وهوانمها يرتدين أفضل الملابس الكلاسيكية".



داليا-مصطفي

Advertisements

كما كشفت داليا مصطفي أن أكثر شىء أسعدها بخصوص ردود الأفعال تمثل في تعليقات البعض ممن قالوا إنها تذكرهم بفنانات زمان مثل ماجدة ونادية لطفي، وهو الأمر الذي أشعرها بفرحة عارمة، مؤكدة أنها منذ اللحظة الأولي لقراءة السيناريو راهنت علي المسلسل ونجاحه، وذلك لتمتعها أثناء قراءة الورق وكأنه رواية استمتعت بها إلي حد كبير.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كلاً من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".