شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج تصريح دفن جثمان والد إيهاب توفيق والاتجاه لمسجد السلام لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الفنان ايهاب توفيق على تصاريح دفن جثمان والده الذى وافته المنية فجر اليوم الخميس إثر حريق ضخم بفيلا نجله ايهاب توفيق بمدينة نصر، ويتوجه الجثمان حاليا لمسجد السلام بمدينة نصر، لتأدية صلاة الجنازة على الفقيد، بصحبة نجله الفنان ايهاب توفيق وعدد من أقاربه وأصدقائه، ثم دفنه بمقابر العائلة.

وتوفى والد ايهاب توفيق إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحا أن الراحل ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب ايهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه ايهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع ايهاب توفيق عمله فى تونس وعاد الى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.