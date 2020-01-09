شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة سورية بسبب تقليدها مشهد فى مسلسل "خاتون".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعى خبر وفاة طفلة سورية بعد تقليدها مشهد انتحار الممثلة كندا حنا، خلال أحداث مسلسل "خاتون"، وقال مغردون إن الطفلة بتول فاضل البالغة من العمر 9 سنوات، لقيت حتفها بعد محاولتها تقليد الفنانة السورية، التى قامت بشنق نفسها فى غرفتها أثناء أدائها مشهدًا فى المسلسل.

وأضافوا أن بتول، التى تدرس بالصف الثالث فى مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدميها عن ملامسة الأرض، فى ظل غياب والدتها، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



الطفلة السورية بتول فاضل

وعلق نشطاء: "خاتون نجت فى المسلسل.. وبتول ماتت شنقا فى الحقيقة.. انتبهوا لأطفالكم وما يشاهدونه"، فيما أشارت شبكة الأخبار الروسية إلى أنه لم يتسن لها التأكد من صحة الخبر.

ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله، نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، عبر الأعمال العربية المشتركة، وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن: "الفتاة الدمشقية خاتون، التى تمردت بدافع الحب، على قيم المجتمع الدمشقى، مما قادها لخوض مواجهات كبيرة".

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الممثلة



ابطال العمل

ويشار إلى أن المشاهد الخطرة التى يقوم بها الأطفال تتكرر فى ظل غياب الرقابة الجيدة من الأهل، ففى دولة أخرى تحديدًا بجزر الكنارى الإسبانية، التقط مقطع فيديو مرعب لطفلة صغيرة وهى تسير بسرعة على الحافة الضيقة للسطح الخارجى لبرج سكنى فى بلايا بارايسو، تينيريفى، بجزر الكنارى، وكانت تسير الطفلة على الحافة الضيقة وهى تسند يدها على الحائط للحصول على بعض الدعم لتتمسك بالحائط حتى لا تسقط.

الطفلة التى كانت تسير فى مشهد مخيف على الحافة الضيقة للسطح الخارجى للشقة بينما كانت والدتها فى الحمام، سارت من الشباك إلى البلكونة ذهابًا وإيابًا، ثم تسلقت نافذة الشقة الواقعة فى الطابق الخامس بالمجمع السكنى فى جزر الكنارى، لكن قبل لحظة دخولها مرة أخرى للشقة كانت قد تعثرت الفتاة الصغيرة التى صورها شخص من أحد الأبراج السكنية المقبلة، بينما كادت تسقط سقطة مميته فى الشارع، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.