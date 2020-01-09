استدعاء نانسي عجرم للتحقيق!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 05:53 مساءً - أصدرت القاضية غادة عون قرارات جديدة في قضية حادثة منزل نانسي عجرم و المتعلقة بقتل المقتحم على يد الدكتور فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير.

وبحسب ما كشف موقع “ET بالعربي” فإن قرار القاضية عون أتى بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة , يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم , حيث قررت القاضية ما يلي:

التوسع بالتحقيق و الاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم.

تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل و المدعي عليه و العمال في منزل المدعى عليه.

سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

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التحقيق من موضوع اصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع الى أقوالها بهذا الخصوص و عرضها على طبيب شرعي.

الكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما اذا كان المغدور قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.

استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجدداً.