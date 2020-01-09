طليق أصالة: حياتي الشخصية تحولت لفيلم هندي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرج المخرج طارق العريان، عن صمته ورد على الأخبار التي خرجت مؤخرًا ودارت كلها حول خيانته للفنانة السورية أصالة وأن ذلك سبب انفصاله عنها.

طارق العريان، قال في تصريحات صحفية لـ “اليوم لسابع”، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأضاف: “الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسر، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التي أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي، كما أنا حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية”.

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وتابع: “أهيب بكل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، لأن مهما حدث مش هينفع أتكلم عن أم أولادي لأحد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق أن تظل سيرتي أنا وأم أولادي على ألسن الناس الخائضين في الأعراض”، مشيرًا إلى أنه لن يتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى، وسيغلقه تماما.

ووجه العريان حديثه لكل المهتمين به وبأصالة أن يدعوا لهما بالتوفيق بدلاً من أن يكون موضوعهما مجرد قصة للتسلية.

وكانت العديد من الأخبار قد ربطت بين انفصال أصالة وطارق العريان، بخيانته لها ودارت حول فنانة شابة مرة وأخرى حول فتاة سورية من خارج الوسط الفني.