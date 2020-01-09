لقطات مفاجئة لزوجة عمرو دياب في منزله تكشف طبيعة علاقتهما الآن بوضوح

الخميس 9 يناير 2020

عمرو دياب

نشرت زينة عاشور زوجة النجم عمرو دياب صور ولقطات لزيارتها الحالية في مصر بصحبة ابنتهما جنا، كشفت بوضوح طبيعة علاقتها بالهضبة الآن.



زوجة عمرو دياب نشرت على خاصية "ستوريز" على انستقرام صوراً كشفت بها سعادتها الكبيرة لوجودها الآن في مصر، كما شاركت متابعيها بلقطات مبهجة تجمعها مع ابنتها جنا التي أطلت وهي تغني بصحبة صديق لها داخل المنزل.

واندمجت زوجة عمرو دياب مع غناء ابنتها الصغرى جنا وجمال صوتها، فظهرت في أحد المقاطع وهي ترقص بحماس معها، ليكشف الفيديو أنهما تتواجدان من الأساس في منزل الهضبة، حيث ظهر في الخلفية صورة كبيرة له مما أكد أنهما في فيلته في مصر.

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ظهور زينة عاشور في منزل عمرو دياب حطم كل ما قيل عن خلافهما سوياً، وذلك بعد ظهوره المتكرر مع الفنانة دينا الشربيني.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الانفصال وقع بين عمرو دياب وزينة عاشور، وذلك مع ظهوره المتكرر مع دينا الشربيني، إلا أنهما لم يعلنا الأمر بشكل رسمي لتظل المسألة مجرد تكهنات.

من جهة أخرى، سرب لعمرو دياب ودينا الشربيني فيديو جديد لرقصهما سوياً في سهرة خاصة، وبدا عليهما الاندماج مع أغنيته الشهيرة "قمرين".

يذكر أن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني مازالت تثير التساؤلات، خاصة مع ظهورهما المتكرر في العديد من المناسبات دون الكشف عن طبيعة علاقتهما بوضوح في وسائل الإعلام، ليكتفي الهضبة بتقديمها للجمهور السعودي على المسرح بأنها فنانة، بينما هي عبرت عن اعتزازها الكبير بصداقتها بعمرو دياب.