نانسي عجرم تدافع عن زوجها بقوة.. والأخير في لقطات مؤثرة مع طفلتيه

الخميس 9 يناير 2020

نانسي عجرم

دافعت نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد إخلاء سبيله بقرار من المحكمة على خلفية إطلاقه النار على مقتحم منزله الملثم مما أدى إلى وفاة الأخير.



وظهر زوج نانسي عجرم في تقرير لقناة "OTV"، وهو يحتضن ابنتيه إيلا وميلا بفرح بعد أن أمضى ليلتين في المستشفى بسبب سوء حالته النفسية عقب الموقف المرعب الذي عاشه وانتهى بشكل مأساوي.

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وقالت نانسي عجرم: "أشكر الله لأنه نجانا من المصيبة التي وقعنا فيها. وما أتمنى ان يعيش أحد هذه التجربة.. ما فعله فادي هو ردة فعل على تهديدات كان يتلقاها لمدة 7 دقائق".

وأكملت النجمة اللبنانية: "أريد أن أقول لكل شخص انتقد فادي، أن يضع نفسه مكانه ويرى كيف سيكون ردة فعله"، ونفت النجمة اللبنانية ما أثير عن أن اللص كان يعمل لدى عائلتها أو يعرفونه معرفة مسبقة، مؤكدة أنه كان يحمل أدوات كان سيستخدمها بغرض الإيذاء.

واختتمت نانسي عجرم تصريحاتها بتوجيه رسالة لأسرة القتيل، حيث قالت: " لا أنا ولا عائلتي ولا فادي الهاشم نتمنى ما صار، وأنا أعزي أهله و والدته وزوجته، وأشكر القضاء الذي أنصفنا، وأشكر الأجهزة الأمنية على احترافيتها، وأشكر الإعلام والصحافة الذين قدروا خطورة الموقف واحترموا خصوصية عائلتي وبيتي".