الخميس 9 يناير 2020

الفنان المصري إيهاب توفيق

تداولت وسائل إعلام ومواقع مصرية خبر مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق كبير اندلع في منزله صباح اليوم، الخميس.



وبحسب ما جاء في هذه المواقع، فإن والد المطرب المصري لقي مصرعه في حريق نشب في فيلته الواقعة في حي مدينة نصر في مدينة القاهرة.

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وقد تم السيطرة على الحريق بواسطة 8 سيارات إطفاء قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

وقالت التقارير أن سبب الحريق الذي نشب في الفيلا هو مدفئة موجودة في الطابق الأول، مشيرة إلى أن والد إيهاب توفيق قد توفي بعد إصابته بالاختناق.

ونقلت وسائل الإعلام عن إيهاب توفيق قوله بأن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حيث كان وقتها متواجداً في الطابق الثاني من الفيلم.

وتابع الفنان المصري أنه بمجرد مشاهدته الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول حيث يقيم والده، حتى ركض إليه محاولاً إنقاذه، إلا أن النيران والدخان الكثيف منعاه من هذا.

وأنهى إيهاب توفيق تصريحاته قائلاً أن أحداً لم يستطع الدخول إلى والده قبل وفاته، مضيفاً: "إنا لله وإنه إليه راجعون، رحمه الله".