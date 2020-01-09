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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة السعودية بدور عبد الله تكشف حقيقة زواجها من منتج كويتي في السر والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
الفنانة بدور عبد الله
كشفت الفنانة بدور عبد الله حقيقة زواجها من منتج كويتي سرًا، في تصريحات صحفية، عقب انتشار تلك الشائعة بكثافة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت بدور عبد الله أن ما يتردد في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وردت في لقاء متلفز ببرنامج ”ع السيف“ على سؤال وُجه إليها بشأن هذا الزوج وأنه يتكفل بمعيشتها في الكويت خاصًة أنها لا تعمل وقادرة على توفير منزل ومعيشة بالكويت، قائلة: ”مين قال إني أعيش حياة راقية لا أحد يدخل منزلي”.
وتابعت: ”هل من الضروري أنني لكي أدير حياتي المادية يكون بعون رجل“، مبينًة: ”يستهينون بقدرات المرأة بأنها تستطيع أن تفتح بيتها وتعيش حياة راقية“. وأردفت: ”ولا متزوجة ولا شيء ولو تزوجت سأعلن الحمد لله ، يفتخر فيني زواجي ما أبغى واحد يخبيني“.
وأكملت بدور عبد الله: ”الموضوع يضحك الصبح بسمعه والظهر بسمعه والعصر بسمعه“. وأضافت بدور: ”أنا أصلًا ما أبغى أتزوج ولا هي داخلة دماغي سالفة الزواج ولا راح أتحمل واحد من برا يدخل عليا يقولي وين الغدا ولا وين العشا فما راح أتزوج لا بالسر ولا بالعلن“.
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