نجوم مسرحية عطل فني متحمسون لبدء عرضها في موسم الرياض: جاهزين

الخميس 9 يناير 2020

مسرحية عطل فني

يستعد نجوم وصناع مسرحية عطل فني، لعرضها الأول مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



العرض يقام بدءا من الأربعاء 8 يناير ويستمر حتى الأحد 12 يناير، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض.

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واحتفل نجوم المسرحية باستعدادات عرضها الأول في موسم الرياض بنشر صور جماعية لهم معلقين عليها "جاهزين يا رياض

"عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، نشوى مصطفى، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

ويؤدي دور البطولة في المسرحية، التي تستمر عروضها حتى الأحد المقبل، عددٌ من نجوم الفن في مصر.وقد عقد نجوم المسرحية الكوميدية مؤتمراً صحفياً، تناولوا فيه أحداثها، في حضور أحمد المحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الهيئة العامة للترفيه، وأمير طعيمة، منتج ومؤلف المسرحية.

وأوضح نجوم العمل، أن أحداث "عطل فني" تدور في إطار كوميدي مشوِّق حول ثلاثة أشخاص لديهم طموحات مختلفة، يسعون إلى تحقيقها، ويلجؤون إلى مخترعٍ، يحاول تحقيق رغباتهم، حيث تنتقل الأحداث إلى ثلاثة مواقع مختلفة، تواجه خلالها الشخصيات الرئيسة سلسلة عقبات مضحكة، يحاولون تجاوزها، كما تتخلل المسرحية لوحات استعراضية غنائية، كتب كلماتها أمير طعيمة، مؤلف المسرحية، وشاركه في كتابتها أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد، وغناء عماد كمال.