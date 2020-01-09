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شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تتألق في جلسة غنائية رائعة وسط رقص نسائي ضمن سمرات شتاء الرياض والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
الفنانة الإماراتيةأحلام
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًّا بصحبة الفنان أصيل أبو بكر، ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض بمتنزه الثمامة البري، وسط تفاعلًا حيويًا من خلال رقص بعض النساء على أغانيها.
وقدمت خلال الحفل مجموعةً من أغنياتها منها: من أكون، أغلى إنسان، فضّها سيره، تدرى ليش، وش ذكرك، تغير الوقت، أحتاجك أنا. كما طرحت أغنيتها الجديدة: أنا ما أدري عن الناس، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.
وكانت أحلام قد أطلقت أخيراً في موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة "أنا ما أدري عن الناس"، من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد، وسيُطرح العمل خلال أيامٍ قليلة عبر مجموعةٍ من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.
وكشفت الفنانة الإماراتية عن سعادتها البالغة بتقديم "أنا ما أدري عن الناس"، خاصةً أنها تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدةً حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغانيها وأعمالها الفنية على "أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحدٌ من قبلها"
ولفتت أحلام إلى أن الأغنية الجديدة تحمل عديداً من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، التي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور.
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