أصيب بمرض خطير.. جاستين بيبر يكشف سبب اكتئابه طوال الفترة الماضية

الخميس 9 يناير 2020

جاستين بيبر

كشف النجم العالمى جاستين بيبر فى فيلمه الوثائقى الجديد عن الاعتقاد الخاطئ من محبيه ومعجبيه حول حالة الاكتئاب التى عاشها على مدار الفترة الماضية، وأنه كان مجرد اكتئاب فقط، دون أن يعرفوا الحقيقة كاملة.



وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ"Lyme disease"، وهو مرض معدى بكتيرى ينتشر عن طريق القراد، إضافة إلى إصابته بمرض آخر بسبب فيروس إبشتاين بار، وذلك حسبما أكد موقع "tmz" والذى أوضح أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.

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وكان جاستين بيبر قد انشغل الفترة الماضية بالتحضير لفيلم وثائقى يحمل الكثير من أسرار حياته، ومن المقرر أن يطلقه بيبر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأكد بيبر عبر صفحته علي موقع تبادل الصور إنستجرام أنه قد مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وحصل بيبر على العلاج المناسب الذى سيساعد فى القضاء على هذا المرض، ويؤكد: "سأعود أفضل من أى وقت مضى".

وحسب موقع cnn أنه يتم تشخيص 300000 أمريكى تقريبا بـ Lyme disease كل عام، و ذلك وفقا لـthe Centers for Disease Control and Prevention الذى أكد أن بدون علاج يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبى مما يؤدى إلى آلام المفاصل والتورم.

يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف مؤخرا عن مفاجأة جعلت محبي جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبومه الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة في الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يطلقه جاستين بيبر فى شهر مارس المقبل، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون الذى قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019 إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم، ومنهم أوزى أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبر فى الألبوم الجديد مع النجم العالمى ترافيس سكوت والنجمة كاهلانى.