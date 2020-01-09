بعد نجاح الأول والثانى.. شبكة CW تقدم موسما ثالثا من مصاصى الدماء Legacies

الخميس 9 يناير 2020

Legacies

أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل Legacies، وذلك لموسم ثالث، بعد النجاح الذى حققه الموسمان الأول والثاني، ومن المقرر أن يعرض الموسم الثالث والجديد في أواخر العام الجاري 2020، وتستكمل حلقاته في بداية 2021، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".



ومن المقرر أن يستكمل عرض باقى مواسم الموسم الثانى في 16 يناير الجارى، العمل مشتق من كل المسلسلين "The Vampire Diaries و the Originals"، وهو مسلسل درامي خارق حول هوب ميكلسون، ابنة مصاص الدماء الأصلى كلاوس ميكلسون، التي تدرس في مدرسة سالفاتور الداخلية للشباب والموهوبين، وتضم المدرسة كيانات خارقة مختلفة من الطلاب مثل السحرة كـ ليزي وجوسي، الابنتان التوأمين لـ ألاريك سالتزمان.

المسلسل من بطولة مجموعة مختلفة منهم دانييل روز راسل، جوزيف مورجان، جيني بويد، كايلي براينت، مات ديفيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى من مسلسل Legacies، 0.26 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية بين 18 و79، بما يعنى 846000 مشاهد، بالمقارنة مع الموسم الأول، انخفضت نسبة المشاهدة بنسبة 15٪ و 16٪ على التوالي.

يتم بث حلقات مسلسل Legacies كل خميس من الأسبوع، ويعد سادس أعلى سلسلة على شبكة CW في العرض التجريبي، ويحتل المرتبة الخامسة في قائمة المشاهدين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

كما كشفت شبكة CW عن عرض أولى حلقات الموسم الثامن والأخير من Arrow فى 14 يناير من العام الجارى 2020، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، كما أنه من المقرر أن تعرض حلقات المسلسل على جزأين.

ومن المقرر أن يستكمل عرض باقى حلقات الموسم الثامن والأخير لـ"Arrow"، يوم 21 يناير من العام المقبل، وذلك بعد عرض حلقات مسلسل شبكة CWالأضخم "Crisis on Infinite Earth" الذي بدء بثه.