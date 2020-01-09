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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله العسيرى يتعاقد على مسلسل "واحة الشمس" لرمضان المقبل والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
عبد الله العسيرى
فى اطار الإستعدادت للمسلسل الخليجي "واحة الشمس" بدأت الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع وجوه جديدة للعمل آخرها مع الفنان الشاب عبد الله العسيرى.
والذي يستعد لخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل والدراما التليفزيونية، وكشف العسيرى أن المسلسل يعد عملا اجتماعيا مشتركا، والذي يضم نخبة كبيرة من الممثلين من مختلف أنحاء الوطن العربي سوريا، مصر، السعودية، والبحرين وغيرهم، على أن يتولي مهمة الإخراج المخرج محمد الخالد.
ومن المفترض أن يبدء التصوير قريبا حتى يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
يذكر أن العمل من بطولة عدة نجوم أبرزهم عابد فهد، وفادي صبيح، وستيفاني صليبا، وخالد القيش، ورنا شميس، وجارى التعاقد مع باقي النجوم للمشاركة خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة التعاقدات.
على جانب آخر انتهي الفنان عابد فهد من تصوير مشاهده بمسلسل "هوس" مؤخراً نهاية الشهر الماضي، كما احتفل بجانب فريق عمل المسلسل بمناسبة انتهاء عمليات التصوير مؤخراً، وهو المسلسل الذي يقوم بإخراجه محمد لطفي، بينما القصة من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وتشاركه البطولة الفنانة هبة طوجي، كما شهد الشهر الماضي أيضاً مناسبة سعيد للفنان عابد فهد حيث قام بالاحتفال أيضاً خلال ديسمبر الماضي بمناسبة عيد زواجه مع زوجت ومرور سبعة عشر عاماً علي تلك المناسبة.
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