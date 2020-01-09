بعد 40 عاما.. منى عبدالغني تعلن عودة فرقة "الأصدقاء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية منى عبدالغنى عن عودة فرقة "الأصدقاء" للغناء وإحياء الحفلات بعد غياب 40 عاما.

ونشرت منى عبدالغني صورة عبر حسابها الشخصي على أنستقرام تجمعها بأعضاء الفرقة، وعلقت عليها "إمبارح كان أول اجتماع رسمي للاتفاق على تفاصيل حفلة فرقة الأصدقاء إن شاء الله، واللي هيكون في نهاية شهر فبراير.. محتاجين نسمع آراءكم وإيه توقعاتكم للقاء ده.. بنحبكم أوي".



Advertisements

وتعد فرقة "الأصدقاء" من أشهر الفرق الغنائية في مصر، أسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعي عام 1980، وحققت هذه الفرقة نجاحا امتد إلى منتصف التسعينيات، وتضم المطربين منى عبدالغني وعلاء عبدالخالق وحنان.

ومن أبرز أغنيات هذه الفرقة "الموضات، حبيبتي بتعلمني أحب الحياة، مع الأيام، كتيبة الإعدام، هنغني".

وشاركت منى عبدالغني بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "زالزال" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وهنادي مهنا.