نجوم الفن يواسون إيهاب توفيق عقب وفاة والده

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مواساة المطرب المصري إيهاب توفيق، عقب وفاة والده، الخميس، إثر اندلاع حريق في منزله.

وكتب المطرب تامر حسني عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة والد إيهاب توفيق نتيجة حريق في فيلته، نسألكم الفاتحة والدعاء".





كما كتب المطرب مصطفى قمر، عبر صفحته على موقع "أنستقرام": "توفي إلى رحمة الله والد أخويا الغالي إيهاب توفيق، اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالمغفرة والرحمة".

وأعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها لوفاة والد إيهاب توفيق، قائلة عبر حسابها على موقع "أنستقرام": "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، رجاء قراءة الفاتحة".





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وكتبت منة فضالي: "خالص حزني في وفاة والد صديق العمر إيهاب توفيق، ربنا يرحمه ويصبرك، البقاء والدوام لله".

وكان والد الفنان إيهاب توفيق قد لقي مصرعه في حريق هائل اندلع في فيلته بحي مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

وقال مصدر مقرب من أسرة "توفيق" إن الفيلا التي نشب فيها الحريق ملك المطرب، ويعيش فيها كل أفراد عائلته، موضحاً أن إيهاب كان موجوداً لحظة اندلاع الحريق.

وأضاف المصدر لـ"العين الإخبارية" أن كبر سن والد الفنان منعه من الحركة السريعة، وتفادي النيران التي التهمت كل محتويات الفيلا.







