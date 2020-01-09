“ملح مع سكر” جديد النجم الاماراتي فايز السعيد

Jan 09, 2020
أطلق سفير الألحان النجم الاماراتي فايز السعيد أغنية جديدة بعنوان “ملح مع سكر” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.
أغنية “ملح مع سكر” كلمات الشاعر أديب العمري، الحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد عادل، ايقاعات سمير القطان، مكساج وماسترنج جاسم محمد، كما تم التسجيل باستديوهات فايز السعيد ساوند اند ميديا برودكشن، مهندس صوت بشار البكر.
الأغنية إيقاعية يقول مطلعها: والــلــي جــمــع فـي جـبـيـنك مـلـح مـع ســكّر/حـلاك ذاب.. وتـشــكّـل رســم فـي مــلـحــك/بــاب الــولـــه مــارضـى يـازيـن يــتــســكـــر/مـن دون هـمـسـك وضـحـكاتـك لـي وفرحـك/انـت الـمـلك فـي وطـن عـمـري وانـا الـعسـكر/احــرســك يـازيـن وانـا اعـيـش فـي صـرحـك
من جهة أخرى، يعمل “السعيد” على ميني ألبوم يتضمن خمس اغنيات. كما صور مؤخراً فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان “كارثة” بكاميرا المخرج بسام الترك في تعاون جديد بينهما.
تصوير الأغنية تم في استديوهات داخلية ضمن ستايل هادئ وهذا ما انعكس على فكرة الكليب، حيث ظهرت الأجواء رومانسية بإمتياز مترافقة مع الاضواء الخفيفة التي عكست أجواء درامية.
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