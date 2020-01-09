شكرا لقرائتكم بعد إعلان أصالة طلاقهما.. هكذا رد طارق العريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، الاثنين، خبر انفصالها رسمياً عن زوجها طارق العريان، نشر العريان صورة تجمعهما على إنستغرام وكتب فيها "لسوء الحظ وصلنا إلى النهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، مرفقاً حساب صاحبة "مبقاش سر".

وكان العريان التزم الصمت طوال الفترة الماضية، حيث كانت تتردد شائعات عن انفصال الثنائي الشهير.

وبعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدّمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أصالة التخلّي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، والذي تستعد لطرحه قريبا.

وبحسب ما ذكرته مواقع إعلامية وفنية، فإن أصالة ستتعاون مع المخرجة نهال نبيل، وهو التعاون الأول بينهما بدلا من زوجها أو طليقها العريان.