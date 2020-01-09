أصالة تصدر أحدث أغانيها بعنوان "شامخ"

تستعد المطربة أصالة نصري بعد ساعات لطرح احدث أغانيها بعنوان "شامخ"، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن أصالة نشرت قبل يومين فيديو ترويجي للكليب علي موقع يوتيوب، وحقق انتشارًا واسعًا، ومشاهدات تجاوزت حاجز الـ200 ألف مشاهدة.

جدير بالذكر أن أصالة تعيش حاليًا فترة عصيبة خاصة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان والد ابنائها، وذلك ما سبب حالة من الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي رغم طلب أصالة من المحيطين بها ومتابعيها عدم التدخل في تفاصيل.

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