تستعد المطربة أصالة نصري بعد ساعات لطرح احدث أغانيها بعنوان "شامخ"، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أصالة نشرت قبل يومين فيديو ترويجي للكليب علي موقع يوتيوب، وحقق انتشارًا واسعًا، ومشاهدات تجاوزت حاجز الـ200 ألف مشاهدة.
جدير بالذكر أن أصالة تعيش حاليًا فترة عصيبة خاصة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان والد ابنائها، وذلك ما سبب حالة من الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي رغم طلب أصالة من المحيطين بها ومتابعيها عدم التدخل في تفاصيل.
قد يهمك ايضاً:
كندة علوش توجه رسالة مؤثرة للمطربة أصالة بعد طلاقها من طارق العريان
طارق العريان يخرج عن صمته ويعلق على انفصاله من أصالة
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تصدر أحدث أغانيها بعنوان "شامخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.