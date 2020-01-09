تعليق ناري من ابنة أصالة بعد انفصال أمها عن طارق العريان

اثارت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة الجدل بتعليق لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن والدتها بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكتبت شام الذهبي إبنة أصالة، داعمة لأمها، بأجمل الكلمات، قائلة: “لقد وقفنا دائمًا وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة”.

وتابعت: “هذا مجرد اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ … امرأة قاومت كل المرض، الأذى والخيانة. والظروف الصعبة جعلتها الماسة وأكثر اشراقًا بدلًا من إحداث الضرر بنفسها. ابنتك فخورة بك دائمًا”.

وكانت المطربة اصالة اعلنت خبر انفصالها قائلة :"الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

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