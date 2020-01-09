أكرم حسني يكشف عن صورة من "عطل فني"

القاهرة – لايف ستايل
كشف الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن أول صورة من مسرحيته الجديدة "عطل فني"، التي تعرض اابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، وتستمر حتى الأحد 12 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وظهر أبطال العمل وهم يضعون "ماكياج" لشخصيات شهيرة منها "الجوكر"، و"باتمان".
وعلق: "جاهزين، النهاردة أول يوم لعرض مسرحية عطل فني، ميعادنا الساعة 9 مساء على مسرح أبو بكر الشدي، دعواتكم بالتوفيق".
مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، نشوى مصطفى، أيتن عامر، أوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.
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