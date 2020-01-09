أكرم حسني يكشف عن صورة من "عطل فني"

كشف الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن أول صورة من مسرحيته الجديدة "عطل فني"، التي تعرض اابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، وتستمر حتى الأحد 12 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر أبطال العمل وهم يضعون "ماكياج" لشخصيات شهيرة منها "الجوكر"، و"باتمان".

وعلق: "جاهزين، النهاردة أول يوم لعرض مسرحية عطل فني، ميعادنا الساعة 9 مساء على مسرح أبو بكر الشدي، دعواتكم بالتوفيق".

مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، نشوى مصطفى، أيتن عامر، أوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

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