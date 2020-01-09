حميد الشاعري ينعى والد إيهاب توفيق

نعى الفنان حميد الشاعري رحيل والد الفنان إيهاب توفيق، الذي توفي صباح اليوم إثر الحريق الذي شب في منزله بمدينة نصر.

حميد نشر صورة الراحل المهندس أحمد توفيق، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الحاج أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق.. اللهم اجعله من أهل الفردوس.. البقاء والدوام لله".

كان حريق هائل اندلع في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة: إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسًا كهربائيًا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

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وقال عاملون في المنزل: إنهم فشلوا في السيطرة على النيران، وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.

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