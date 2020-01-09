اليوم.. هيثم سعيد يطرح "تفتح الشباك" ثاني أغاني ألبومه

قال الفنان هيثم سعيد، إنه يطرح اليوم الخميس، ثاني أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يوم 30".
وقال سعيد، في تصريحات صحفية، إن الأغنية التي سيتم طرحها تحمل اسم "تفتح الشباك"، وهي من كلمات سلمى رشيد، ومن ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.
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