سيرين عبدالنور تبدأ تحضيرات مسلسلها الجديد "دانتيل"

تعاقدت الفنانة سيرين عبدالنور، على بطولة عمل درامي جديد يحمل اسم "دانتيل" لرمضان 2020. وتجري سيرين عبدالنور، جلسات عمل مكثفة مع المخرج المثنى صبح؛ للوقوف على التفاصيل الأولية للمسلسل قبل بدء التصوير المقرر له نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد المخرج المثنى صبح جلسة خاصة مع شركة "إيجل" للإنتاج لترشيح الأبطال المقررأن يشاركوا بالمسلسل والإعلان عنهم خلال أيام.

والعمل مستوحى من فورمات إسبانى بعنوان "Velvet"، سيناريو وحوار أسماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ويحكي قصة ثنائية مشوّقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسي اجتماعي لافت حيث يطرح قصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية منوعة تطال كل عائلة عربية.

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