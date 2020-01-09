إعلامي شهير يصدم الجميع حول الصورة المتداولة لـ نانسي عجرم مع قتيل فيلتها

أوضح الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم حقيقة الصورة المتداولة للفنانة نانسى عجرم وزوجها فادي الهاشم، والتي زعم البعض أنها للقاتل الذي حاول سرقة فيلا نانسي عجرم .

وكتب إيلي أبو نجم، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود "لي"، وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة، اقتضى التوضيح".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح، وفيما يلي نرصد تفاصيل اقتحام منزل نانسي عجرم في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتله.

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