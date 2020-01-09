أنغام تحيي حفلا غنائيا في القصيم للمرة الأولي

تحيي الفنانة الكبيرة أنغام، حفلا غنائيا بمدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، يوم 17 يناير الجاري.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحيي فيها أنغام، حفلا بالقصيم، ضمن فعاليات "ليالي القصيم".
ويشاركها الغناء بالحفل المطرب السعودي خالد عبدالرحمن، ويقام الحفل باستاد الملك عبدالله، في تمام السادسة مساء.
يذكر أن أنغام أحيت حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
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