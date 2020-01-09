LBCI توقف برنامج كارلا حداد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتوالى الأزمات الإقتصادية في لبنان وتنعكس تداعياتها على القنوات اللبنانية تباعاً، وآخرها الـ LBCI التي اتخذت قرارها بوقف برنامج fi male الذي تقدمه المذيعة كارلا حداد عبر شاشتها. وتشير المواقع إلى أن المذيعة اللبنانية قد تنتقل إلى قناة عربية قدمت لها عرضاً مؤخراً.

وكانت المواقع الإخبارية قد أشارت إلى أنه بعد صرف أكثر من عشرين موظفاً بينهم مسؤولين ومؤسسين بقناة OTV البرتقالية، فإنه من المتوقع أن بعض المؤسسات الاعلامية ستعتمد سياسة التقشف نفسها بصرف العاملين.

ويتردد أن الـ LBCI ربما ستصرف نحو 30 موظفاً مع نهاية الشهر الجاري. علماً أن قناة الـ MTV بدورها تدرس صرف أكثر من 14 موظفاً لديها. وهو الأمر الذي سينسحب على قناتي "المنار" والـ nbn. مع ضرورة التذكير بأن الجديد والمحطات المذكورة أعلاه كانت قد خفضت الأجور الى النصف وسط ضبابية الرؤية حول مستقبل العاملين في هذه المحطات مع تراجع سوق الإعلانات.