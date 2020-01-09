شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة إيهاب توفيق: لا نية لتأجيل جنازة والد الفنان لـ "غد الجمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق لـ الخليج 365 إنه لا نية لتأجيل جنازة خاله أحمد توفيق والد المطرب إيهاب توفيق لغد الجمعة، مؤكدا أن تأخير الجنازة جاء بسبب إجراءات التصاريح، موضحا أنه باقي القليل من الإجراءات وتستلم الأسرة تصريح الدفن.

وأشار عادل إلى أن الجنازة إذا لم تكن بعد صلاة المغرب، ستكون بعد العشاء على الأرجح، حيث تخرج الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد العزاء.

والد إيهاب توفيق توفى إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحا أن الراحل ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

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وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع ايهاب توفيق عمله فى تونس وعاد إلى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.