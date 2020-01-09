شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق بسبب الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال جثمان والد الفنان إيهاب توفيق ينتظر استخراج تصاريح الدفن، والذى وافته المنيه صباح اليوم الخميس إثر اندلاع حريق هائل بفيلا نجله إيهاب توفيق بمدينة نصر، حيث ردد بعض الأصدفاء المقربين من إيهاب توفيق المتواجدين حاليا معه بمستشفي التأمين الصحى بمدينة نصر، أن هناك احتمالية لتأجيل صلاة الجنازة اليوم الخميس، وإقامتها غدا الجمعة، وذلك لتأخر استخراج تصاريح الدفن، لاسيما أن النيابة ما زالت تجرى التحقيقات واستجواب الشهود فى اندلاع الحريق، مما قد يؤدى إلى تأجيل صلاة الجنازة لغد الجمعة.

وكان من المفترض أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الخميس، إلا أنها تأجلت لصلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، ثم تأجلت لصلاة المغرب لعدم استخراج تصاريح الدفن حتى كتابة هذه السطور.

وتوفى والد ايهاب توفيق إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحا أن الراحل ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب ايهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه ايهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع ايهاب توفيق عمله فى تونس وعاد الى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.